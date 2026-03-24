พาณิชย์ขอนแก่นจับปั๊มน้ำมันติดป้ายราคาไม่ตรงกับราคาหน้าหัวจ่าย

วันนี้ (24 มี.ค.) น.ส.นงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังได้รับการร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำมันราคาไม่ตรงกับป้ายแสดงราคาหน้าปั๊ม
จากการตรวจสอบพบว่า ป้ายแสดงราคาที่ติดอยู่หน้าปั๊ม ระบุว่า ดีเซล B7 หน้าปั๊มติดป้าย 34.195 บาทต่อลิตร แต่ราคาที่ตู้หัวจ่ายจริงคือ 38.99 บาทต่อลิตร (ส่วนต่างสูงถึง 4.79 บาท) และแก๊สโซฮอลล์ 91 ป้ายหน้าปั๊มติดป้าย 36.95 บาทต่อลิตร
ทั้งนี้ พนักงานชี้แจงว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2568 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ บทลงโทษและการดำเนินการ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด ฐานความผิด ฝ่าฝืนมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (ไม่แสดงราคาหรือแสดงราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์)
