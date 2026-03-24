ข่าวปลอม อย่าแชร์! กฟภ.แจ้งเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่โอนเงินผ่านบัญชีบุคคล

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กฟภ.ส่งเอกสารการแจ้งเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่แจ้งโอนเงินผ่านบัญชีส่วนบุคคลนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง จากกรณีมีการเผยแพร่เอกสารและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยแอบอ้างชื่อ PEA เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่ ซึ่ง กฟภ. ยืนยันว่า เอกสารและบัญชีดังกล่าวเป็นของปลอม และไม่ได้ออกโดยหน่วยงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ กฟภ. ไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงเพื่อทำธุรกรรมใด ๆ หรือให้โอนเงินผ่านบัญชีส่วนบุคคล การดำเนินงาน เช่น เปลี่ยนมิเตอร์ หรือเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง และการชำระค่าบริการดำเนินการผ่านช่องทางทางการของ PEA เท่านั้น
