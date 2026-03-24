สธ.สั่งพื้นที่ประสานปั๊มน้ำมันให้บริการรถพยาบาล-รถกู้ชีพ เป็นอันดับแรก

วันนี้ (24 มี.ค.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีน้ำมันสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน และรถกู้ชีพ ว่า ได้เน้นย้ำให้หน่วยบริการทุกหน่วย ในส่วนของรถแอมบูแลนซ์ รถกู้ชีพให้มีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด รวมถึงการสต๊อกน้ำมันสำหรับการแพทย์ หากเกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุทางไฟฟ้าพลังงานใดๆ ขึ้น จะต้องมีพลังงานให้ใช้ตามแผนที่กำหนด
ส่วนเรื่องการเติมน้ำมันนั้น โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะบริหารตามบริบทของพื้นที่ เช่น การซื้อน้ำมันเก็บไว้ที่ รพ. ที่ไหนพร้อมก็ดำเนินการได้ แต่หาก รพ. ใดไม่มีสถานที่เก็บ ให้ประสานปั๊มน้ำมันใกล้เคียง หรือที่ไปใช้ประจำ ซึ่งย้ำว่าไม่ควรประสานไว้แค่ปั๊มเดียว แต่ให้ประสานทุกปั๊มในพื้นที่
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้ประสานและแจ้งผู้ให้บริการปั๊มน้ำมัน ต้องดูให้รถกู้ชีพ และรถพยาบาลเป็นอันดับแรก และขึ้นอยู่กับพื้นที่
