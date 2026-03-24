บอร์ดประกันสังคมคาดเลือกตั้งบอร์ดชุดใหม่ ก.ค.69 - ชง รมว.แรงานลงนาม 4 ร่างระเบียบ

วันนี้ (24 มี.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) มีการพิจารณาเรื่องจัดทำร่างระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
ทั้งนี้ รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี คณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง เปิดเผยว่า ที่ประชุมโดยปลัดกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการประกันสังคม เห็นว่าให้มีการใช้ระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดฉบับเก่าไปก่อน เนื่องจากปัจจุบันเป็นบอร์ดรักษาการมาได้ 1 เดือน หากจะต้องใช้ระเบียบการเลือกตั้งใหม่จะเป็นการกินเวลา และทำให้บอร์ดต้องรักษาการยาวนานมากกว่า 6 เดือน ซึ่งตามที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม คาดหมายว่าจะสามารถเลือกตั้งได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2569
สำหรับระเบียบการเลือกตั้งที่จะส่งให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามนั้น จะมีทั้งหมด 4 ร่าง โดย 3 ฉบับเป็นร่างตัวใหม่ และ 1 ฉบับเป็นร่างตัวเดิม และเป็นไปตามผลการรับฟังความเห็นของประชาชนกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ต้องการให้ใช้ระเบียบชุดเดิม
