ศบก.เตือนคนไทยเร่งออกจากพื้นที่เสียงตะวันออกกลาง - ติดตามข่าวทางการ

นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยรวมยังมีความตึงเครียด คู่ขัดแย้งยังมีการโจมตีตอบโต้กัน และโจมตีกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ซึ่งส่วนใหญ่ยังสกัดกันได้ ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศผ่านโซเชียลมีเดีย ช่วงเย็นวันที่ 23 มีนาคม ที่่ผ่านมา โดยระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้หารือกันและมีผลในทางที่ดีเกี่ยวกับการยุติการเป็นปฏิบัติต่อกันในตะวันออกกลาง โดยประกาศชะลอการโจมตีโครงสร้างพลังงานของอิหร่าน 5 วัน แต่อิหร่านได้ปฏิเสธเรื่องการหารือดังกล่าว และยังแลกเปลี่ยนการโจมตีในระดับภูมิภาค ดังนั้น ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป จากสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง กระทรวงการต่างประเทศ ขอย้ำให้คนไทยพิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด พร้อมติดตามข่าวสารจากช่องทางการ แจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมและดูเรื่องความปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัด