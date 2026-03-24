12 อันดับของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 21.4 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางคอแหลม 31.1 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 29 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 28.6 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 27.7 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหลักสี่ 27.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตวังทองหลาง 25.6 มคก./ลบ.ม.
7 เขตสายไหม 25.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตจตุจักร 25 มคก./ลบ.ม.
9 เขตมีนบุรี 25 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางรัก 24.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางพลัด 24.7 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางนา 24.6 มคก./ลบ.ม.