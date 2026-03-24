นายกฯ เข้าสักการะ“ศาลปู่ดำ - ตราแผ่นดิน” ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสริมความเป็นสิริมงคล

วันนี้ (24 มี.ค.) เวลา 08.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เข้าสักการะ ศาลปู่ดำ พระภูมิเจ้าที่ ตราแผ่นดิน พระแม่ธรณี และรูปยืนหลวงปู่มหาศิลา ณ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ จากนั้นได้รับฟังประวัติความเป็นมาของศาลปู่ดำ – ตราแผ่นดิน
เวลา 09.09 น. นายกฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนหน้าเครื่องบวงสรวง เพื่อบวงสรวงและอัญเชิญตราแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดอันศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นชาติและความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อนที่พราหมณ์จะกล่าวโองการและทำพิธีบวงสรวง จากนั้นโปรยข้าวตอกดอกไม้ และเป็นอันเสร็จพิธี
“ตราแผ่นดิน” เริ่มนำมาใช้เป็นตราแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 และใช้จริงเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 เป็นต้นมา นับอายุจนถึงปัจจุบันประมาณ 116 ปี ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจและความยุติธรรมของแผ่นดิน เพื่อพิทักษ์รักษากฎหมายและดูแลความสงบสุขของประชาชน)