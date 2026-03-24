รฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบน ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาเข้า บริเวณคลองบางน้ำชน ถึง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 28 และฝั่งขาออก บริเวณ บจก. เอ็น เค ซี มอเตอร์ ตากสิน ถึง แยกมไหสวรรย์ และบนถนนมไหสวรรย์ บริเวณลือกิจการไฟฟ้าเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน งานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 2 (VS02) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 4 ช่องจราจร
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้