กฟผ.จัดโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ มอบส่วนลดค่าล้างแอร์ให้ 300 บาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน หรือ กฟผ. จัดโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ ด้วยการมอบส่วนลดล้างเครื่องปรับอากาศมูลค่า 300 บาท จำนวน 30,000 เครื่อง และ โครงการมอบส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จำนวน 15,000 สิทธิ์
เงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ
- ลงทะเบียน ณ ห้างสรรพสินค้า หรือผ่านระบบออนไลน์ของผู้ให้บริการ เช่น HomePro , MegaHome , Power Buy , ไทวัสดุ , BNB Home , Global , Do home , The Mall เป็นต้น
- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 23 พ.ค. 69
เงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการมอบส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5
- ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน www.egat.co.th
- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 เม.ย. 69