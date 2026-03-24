ไทยภักดีเสนอยกเลิกบำนาญนักการเมือง ชี้เป็นการเบียดเบียนภาษีประชาชน

เพจพรรคไทยภักดี โพสต์ระบุว่า ยกเลิกบำนาญนักการเมือง
เงินบำนาญของ ส.ส. ไม่ได้เรียกว่าเงินบำนาญ แต่เขาเรียกว่าเงินทุนเลี้ยงชีพ แต่รูปแบบการจ่าย จ่ายเป็นรายเดือน เหมือนเงินบำนาญ
โดย ส.ส. จ่ายเงินเข้ากองทุน เดือนละ 3,500 บาท ถ้าเป็น ส.ส. ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะได้รับบำนาญตลอดชีพ เดือนละประมาณ 21,300 บาท และเงินบำนาญจะเพิ่มตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สูงสุดจะได้รับประมาณ 42,700 บาท
ถ้าใครเป็น ส.ส. ไม่ถึง 1 ปี หากมีการยุบสภาก่อน จะได้รับบำนาญ 4 เท่าของระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เช่น เป็น ส.ส. 10 เดือน แล้วยุบสภา จะได้รับประมาณ 40 เดือน โดยได้รับเดือนละ 21,300 บาท
นอกจากได้รับบำนาญแล้ว ยังมีสวัสดิการแถมเพิ่มอีก 4 สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล หรือใช้สิทธิ์ในการตรวจร่างกาย ปีละ 130,000 บาท
2. เบิกค่าการศึกษาบุตร 2 คน อายุไม่เกิน 25 ปี
3. กรณีทุพพลภาพ จะได้รับเพิ่มอีกเดือนละ 15,000 บาท
4. เสียชีวิต จะมีเงินช่วยเหลืออีก 200,000 บาท
นี่คือสิทธิประโยชน์ที่มากเกินความจำเป็น และถือว่าเป็นการเบียดเบียนภาษีของประชาชน มาดูแลนักการเมืองที่อาสาเข้ามา แต่กลับต้องให้ประชาชนมาดูแล โดยเฉพาะเงินบำนาญ
หมายเหตุ กองทุนนี้ตั้งมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปี 2569 ใช้เงินภาษีของประชาชนมาดูแลสวัสดิการนักการเมืองแล้ว 3,821 ล้านบาท
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม
สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี