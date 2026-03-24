"สาธิต"ชี้น้ำมันขึ้นราคา-น้ำมันขาด ยังเป็นอยู่หวังสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นพิสูจน์ฝีมือรัฐบาล

นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “น้ำมันขึ้นราคา น้ำมันขาด ยังเป็นอยู่ครับ”
สถานการณ์สงคราม ตอนนี้ยังดำรงอยู่ ไม่แน่ใจว่าจะสงบหรือ หยุดยิงเมื่อไหร่ แต่มีข่าวว่าอาจจะมีการเจรจาจากฝั่งอเมริกา แต่ฝั่งของอิหร่านยังไม่ตอบรับ แต่อย่างน้อยมีการขยายเวลาการโจมตี ช่องแคบฮอร์มุส ของอเมริกาออกไป หวังว่าจะเจรจากันได้ และยุติสงครามได้โดยเร็ว เพราะสงครามนี้เป็นต้นเหตุของสถานการณ์ราคาน้ำมัน
น้ำมันขึ้นราคานั้นก็คงเป็นไปตามสถานการณ์สงคราม ส่วนจะบริหารให้ราคาเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับนโยบาย ซึ่งรัฐบาลไทยบริหารผ่าน กองทุนน้ำมัน ซึ่งถ้าช่วยให้ราคาถูกกว่า ราคาเป็นจริงกองทุนก็ต้องขาดทุนมาก ตอนนี้ขาดทุนไปกว่า 2 หมื่นล้านแล้ว แต่รัฐบาลให้มีเพดานไว้ที่ไม่เกิน 33 บาท
ส่วนน้ำมันขาดแคลนตามหน้าปั๊มน้ำมันเกิดหลายเหตุการณ์ เช่น จำกัดยอดการเติม ต้องมีต่อคิวรถ ถัง ในปั๊มเพื่อรอเติมนำ้มัน รถนำ้มันหมดกลางทาง ปั๊มปิด เป็นต้น เรื่องขาดแคลน นี่ต้องบอกว่า เป็นเรื่องบริหารจัดการของรัฐบาลโดยตรงที่ ต้องจัดการแก้ไขให้ได้ ซึ่งรัฐบาลประกาศว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้ภายใน 1 อาทิตย์
หวังว่าสถานการณ์ ทุกอย่างจะคลี่คลายไปใน ทิศทางที่ดีขึ้น สถานการณ์พิสูจน์ฝีมือบริหารจัดการของรัฐบาล
แต่ให้กำลังใจประชาชน และต้องช่วยตัวเองได้ด้วยวิธี เข้าใจสถานการณ์ และปรับแผนการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการรัดเข็มขัดตัวเอง ด้วยการประหยัดมากขึ้น จะช่วยรัฐบาลได้ด้วยครับ
ข้อเสนอ ของพรรคประชาธิปัตย์และหลายๆฝ่ายมีเยอะอยู่แล้วนะครับ
#ขอให้สงครามสงบ
#สงครามทำลายทุกสิ่ง
#เดินทางวางแผนด้วย