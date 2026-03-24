ผู้บริหารมาม่า งงไม่รู้เรื่องข่าวจ่อขึ้นราคา ชี้สภาฯ ไปเอาที่ไหนมาพูด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ เจ้าของแบรนด์มาม่า โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“อะไรคือข่าวมาม่าเตรียมขึ้นราคา ทางนี้ยังไม่เห็นจะรู้เรื่อง ในสภาไปเอาที่ไหนมาพูด อันนี้ไม่ทราบได้”