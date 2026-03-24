พรรคประชาชน ยันไม่เกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์ peopleparties ลอบเจาะข้อมูลหน่วยงานรัฐ

พรรคประชาชนขอชี้แจงกรณีที่มีผู้สร้างบัญชีใหม่ ใช้บัญชีชื่อ peopleparties ลักลอบเจาะระบบข้อมูลหน่วยงานรัฐ พรรคประชาชนขอปฏิเสธและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว
สืบเนื่องจากกรณีที่มีรายงานว่าเกิดการลักลอบเจาะระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ก่อเหตุได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ในชื่อ "peopleparties" เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงระบบดังกล่าวนั้น ทางพรรคประชาชนขอชี้แจงและยืนยันข้อเท็จจริงว่า ไม่มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนใดๆ ต่อบัญชีผู้ใช้งาน "peopleparties" และการกระทำดังกล่าว การนำคำที่อาจสื่อถึงชื่อพรรคไปตั้งเป็นชื่อบัญชีนั้น เป็นการแอบอ้างซึ่งอาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด
ทางพรรคขอชี้แจงและยืนยันกับประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงนี้