เตือน ปชช.ระวังกลลวงแจกซิมฟรีเพื่อเรียนออนไลน์

เพจ ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - PDPC Eagle Eye โพสต์ระบุว่า ระวังกลลวง แจกซิมฟรีเพื่อเรียนออนไลน์
คุณครู ผู้ปกครองต้องระวังและตรวจสอบให้ดี ขณะนี้มีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปในโรงเรียนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือหลอกแจกซิมฟรี โดยมีพฤติกรรมดังนี้
1.อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือ แจก “ซิมฟรี” เพื่อเรียนออนไลน์
2.ขอบัตรประชาชน อ้างทำประวัติรับซิม แต่จริง ๆ เอาไปลงทะเบียนเปิดเบอร์
3.หลอกสแกนหน้า ซ้ำ ๆ บอกระบบขัดข้อง แต่ทุก 1 ครั้งที่สแกน = เปิดซิม 1 เบอร์
ผลกระทบหากมิจฉาชีพนำข้อมูลนักเรียนไปเปิดเบอร์ใหม่ คือ ซิมถูกนำไปใช้โดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ส่งผลให้ชื่อของเด็กอาจถูกใช้เกี่ยวข้องกับคดีออนไลน์