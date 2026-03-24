‘สมชัย’เตรียมยื่นผู้ตรวจการปมบัตรเลือกตั้งชมพูมีบาร์โค้ดด้านล่างขัด รธน.พรุ่งนี้

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่ารายงานแบบกลืน ไม่ต้องเคี้ยว
แอบเห็นรายงานของทีมผู้เชี่ยวชาญทีมที่ 1 ที่จะนำส่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคาร C ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ที่เป็นหนึ่งในรายงานหลายฉบับแล้วต้องทึ่งในการเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูล
รายงานค่อยๆ คลี่ให้เห็นทั้งประเด็นทางกฎหมาย รายละเอียดที่ กกต.ชี้แจง และหลักฐานเชิงประจักษ์จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการทดลอง ให้เห็นว่า บัตรเลือกตั้งสีชมพูที่มีบาร์โค้ดด้านล่าง นำไปสู่การเลือกตั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างไร แถมยังมี QR code แสดงหลักฐานในเรื่องต่างๆ ให้อ่าน ให้ฟัง โดยไม่ต้องค้น ไม่ต้องเคี้ยว
ยื่นผู้ตรวจการวันพุธแล้ว ผมอยากให้เขาเผยแพร่ต่อสาธารณะ เผื่อชาวบ้านและตุลาการศาลจะได้อ่านก่อน ไม่ต้องรอการส่งแบบเป็นทางการ