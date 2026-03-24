"นิพิฏฐ์"ชี้มีวิธีการเยอะแยะตรวจสอบน้ำมันหายไปไหน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จ็อบเบอร์ (Jobber)
เมื่อวาน ผมเขียนเรื่องระบบการจำหน่ายน้ำมันมาครั้งหนึ่งแล้ว วันนี้ จะอธิบายง่ายๆ อีกคำหนึ่ง คือ “จ็อบเบอร์ (Jobber)” เราได้ยินรัฐมนตรีเขาพูดคำนี้กันบ่อย ๆ
-จ็อบเบอร์ (Jobber) คือ ผู้จำหน่ายน้ำมันขนาดกลาง เป็นผู้ซื้อน้ำมันจากคลังไปจำหน่ายให้ปั๊มเล็กๆ ที่ไม่มีตราของบริษัทใหญ่ๆ หรือ นำไปจำหน่ายให้รถบรรทุก หรือ ผู้ทำการก่อสร้างที่ต้องใช้น้ำมัน
ดังนั้น ปั๊มเล็กๆตามชนบท ที่เราเห็นเขาขายน้ำมัน โดยไม่มียี่ห้อ เขาซื้อน้ำมันมาจากผู้ขายที่เรียกว่า “จ็อบเบอร์ หรือ oil jobbet"
เราจึงไม่เคยเห็น รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือ รถทัวร์ เข้าไปเติมน้ำมันจากปั๊ม เพราะเจ้าของรถเขามีถังเก็บในที่ทำการของเขา ตามแคมป์ก่อสร้างต่างๆ เขาก็จะมีถังน้ำมันที่ซื้อน้ำมันจากจ็อบเบอร์ เติมให้รถและเครื่องจักรของเขา
จ็อบเบอร์ ซื้อน้ำมันจากคลังได้ในราคา“ถูกกว่า“ บริษัทจำหน่ายน้ำมัน เพราะไม่มีค่าการตลาด ไม่ต้องโฆษณาใดๆ ซื้อมาก็เติมได้เลย
จ็อบเบอร์ ถ้าจะพูดให้หล่อตามที่รัฐมนตรีพูด เขาก็พูดว่า คือ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 แต่เราอย่าสนใจมาตราเลย
ที่สำคัญ บริษัทน้ำมันใหญ่ๆ เช่น ปตท./เชลล์/คาลเท็กซ์/พีที/บางจาก ฯลฯ เขาก็ซื้อน้ำมันจากคลัง 2 ทาง คือ
1.ซื้อโดยตรงในชื่อบริษัท
2.ซื้อในชื่อของจ็อบเบอร์ (เขาจดทะเบียน มีจ็อบเบอร์ของเขาเอง)
ทางที่จะหากำไรทางหนึ่ง คือ ซื้อในชื่อจ็อบเบอร์ เพราะซื้อได้ในราคาถูก แล้วนำไปขายแพง วิธีการ คือ ส่งน้ำมันให้ปั๊มให้น้อยลง ส่งให้จ็อบเบอร์ตุนไว้ เวลาน้ำมันแพงก็นำออกมาขาย นี่ก็รวยไม่รู้เรื่องแล้ว
มีวิธีการเยอะแยะ ที่จะตรวจสอบว่า น้ำมันหายไปไหน เพียงแต่ต้องทำตามที่รัฐมนตรีพิพัฒน์พูด คือ ต้องจับผู้ค้าน้ำมันแก้ผ้า
แต่ผมไม่อยากจับใครแก้ผ้าหรอก ไม่อยากดู ไม่น่าดู ขนาดไม่แก้ผ้า ก็ยังไม่อยากดูเลย/