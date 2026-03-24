รบ.คุมเข้ม“นิโคตินถุง”ห้ามโฆษณา-จำหน่าย เตือนเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

รัฐบาล สั่งเข้มดำเนินคดีผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท “นิโคตินถุง” หลังพบการโฆษณาและจำหน่ายแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและห้างสรรพสินค้า พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้ขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการวางจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวและห้างสรรพสินค้า มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท และการไม่แสดงชื่อ-ราคาตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ทั้งนี้ “นิโคตินถุง” มีนิโคตินเข้มข้นสูง ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเร็ว เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ก่อให้เกิดการเสพติด และอาจกระทบพัฒนาการสมองในระยะยาว หากพบการโฆษณาหรือจำหน่าย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โทร. 0 2590 3852