รฟท.ยันยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นราคาตั๋วโดยสาร พร้อมเตรียมแผนรองรับช่วงสงกรานต์

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เพราะรถไฟใช้น้ำมันในการขนส่งหลัก คิดเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนในการเดินรถประมาณร้อยละ 32 เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงเตรียมแผนรองรับไว้ 2 แผนหลัก ได้แก่ การเสริมตู้โดยสาร ซึ่งระบบจองล่วงหน้าขณะนี้มีผู้จองเข้ามาแล้วกว่าแสนคน เกือบเต็มทุกขวนแล้ว
ส่วนแผน 2 คือ การเพิ่มขบวนพิเศษอีก 6 ขบวนในเส้นทางสายเหนือ กรุงเทพฯ-อภิวัฒน์-เชียงใหม่,เส้นทางสายใต้ กรุงเทพฯ - ยะลา, เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯอภิวัฒน์นครราชสีมา โดยจะเริ่มเปิดจองตั๋ว 6 ขบวนเสริม ในวันที่ 27 มีนาคมนี้
นายอนันต์ ยืนยันไม่มีการขึ้นค่าตั๋วโดยสารในช่วงนี้ และยังคงบริการประชาชนตามปกติ
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูตั๋วว่างได้ทางระบบออนไลน์ หรือโทรสอบถามตั๋วว่างได้ที่สายด่วน 1690