"เทพไท"วิเคราะห์"บวรศักดิ์"ไม่ไปต่อหรือ"อนุทิน"ไม่เอา คาดเงื่อนไข 3 ข้อเป็นชนวนเหตุ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า บวรศักดิ์ไม่ไปต่อ หรืออนุทินไม่เอา
สำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีอนุทิน2 ที่มีเทคโนแครต หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมรัฐบาลด้วย มี3คนคือ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาส นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ส่วนอีก2คนที่ไม่ได้ไปต่อ คือนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ซึ่งตอนแรกเข้าใจว่า พรรคภูมิใจไทยมีข้อจำกัดในเรื่องโควตาหรือเก้าอี้รัฐมนตรี ที่จำเป็นต้องริบเก้าอี้รัฐมนตรีจากบุคคลภายนอก มาให้โควตากับบ้านใหญ่ หรือกลุ่มก๊วนการเมืองต่างๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเดิมเป็นของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เปลี่ยนมาเป็นของนายเอกนัฎ พร้อมพันธ์
ส่วนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ แสดงเจตจำนงไม่ไปต่อ นายอนุทินจึงเลือกนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแทน
เหตุผลของการที่นายอนุทินไม่ใช้บริการนายบวรศักดิ์ต่อ น่าจะมาจากการที่ในช่วงนี้ คดีฮั้วส.ว.และคดีที่ดินเขากระโดง กำลังงวดเข้ามาเต็มที จึงจำเป็นต้องใช้มือกฎหมายของรัฐบาลเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งนายบวรศักดิ์เคยตั้งเงื่อนไขไว้3ข้อ ตั้งแต่ร่วมรัฐบาลอนุทิน1 คือ
1.จะไม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ซึ่งบุคคลภายนอกหรือเทคโนแครตทั้ง3คน ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย และเป็นผู้ช่วยหาเสียงในตอนเลือกตั้ง คือนางศภจี นายเอกนิติ และนายสีหศักดิ์
2.จะไม่แทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระ โดยเฉพาะคดีฮั้วส.ว. และที่ดินเขากระโดง
3.ถ้ามีความคิดอย่างไร ก็จะพูดไปตามที่คิด ส่วนนายกรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติหรือไม่ก็ได้
จากเงื่อนไข3ข้อนี้ น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้นายอนุทิน ไม่ใช้บริการนายบวรศักดิ์ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายต่อไป จึงเลือกที่จะใช้บริการมือกฎหมายคนใหม่ คือนายปกรณ์ นิลประพันธ์
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า การที่นายบวรศักดิ์ ได้แสดงเจตจำนงที่จะไม่ไปต่อกับรัฐบาลอนุทิน2 เพราะเงื่อนไขที่เสนอไว้ในรัฐบาลอนุทิน1 หรือเป็นเพราะนายอนุทินไม่เลือกใช้บริการนายบวรศักดิ์ทางกฎหมายอีกแล้ว
จึงมีการถกเถียงกันว่า ความจริงคืออะไรกันแน่ ระหว่างการที่นายบวรศักดิ์ไม่ขอไปต่อ หรือนายอนุทินไม่ใช้บริการ ทำให้สังคมหรือนักวิเคราะห์การเมือง อยากรู้ว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้คืออะไร?