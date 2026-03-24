เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 67,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.03 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 67,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,800.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,460.88 บาท