ดีอี ยันข่าวเติมน้ำมันใส่ถัง IBC เสี่ยงเกิดระเบิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นเรื่องจริง

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน
ทั้งนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2569 AFNC ได้ตรวจสอบพบข้อความทั้งหมด 164,095 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 1,794 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening 1,787 ข้อความ ตามมาด้วยช่องทาง Line 7 ข้อความ โดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 34 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 14 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 8 เรื่อง ซึ่งเป็นข่าวจริง 2 เรื่อง ข่าวปลอม 6 เรื่อง ได้แก่
อันดับที่ 1 ข่าวจริง เรื่อง เติมน้ำมันใส่ถัง IBC เสี่ยงเกิดระเบิดจากไฟฟ้าสถิต
อันดับที่ 2 ข่าวปลอม เรื่อง กัมพูชาเตือนให้หยุดสร้างถนน-พระพุทธรูป เหตุไทยบุกรุกพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร
อันดับที่ 3 ข่าวจริง เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ปี 69 พบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา
อันดับที่ 4 ข่าวปลอม เรื่อง ทางการไทยทิ้งระเบิด จนปราสาทเขาพระวิหารได้รับความเสียหายกว่า 562 จุด
อันดับที่ 5 ข่าวปลอม เรื่อง น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืช สามารถใช้เติมแทนน้ำมันดีเซลได้
อันดับที่ 6 ข่าวปลอม เรื่อง ก.ล.ต. เปิดให้บริการปรึกษาการลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญผ่านไลน์
อันดับที่ 7 ข่าวปลอม เรื่อง กกต. เตรียมนำทีม 148 คน บินไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
อันดับที่ 8 ข่าวปลอม เรื่อง กรมการขนส่งทางบก เปิดรับทำใบขับขี่แบบถูกกฎหมาย ผ่านบัญชี Tiktok : user149753208665
สำหรับอันดับ 1 เป็นข่าวจริง : เรื่อง “เติมน้ำมันใส่ถัง IBC เสี่ยงเกิดระเบิดจากไฟฟ้าสถิต” กระทรวงดีอี ได้ตรวจสอบร่วมกับ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ยืนยันเป็น “ข่าวจริง” โดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ออกประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างปลอดภัย ในกรณีการนำ “ถัง IBC” หรือภาชนะพลาสติกขนาดใหญ่มาใช้บรรจุน้ำมัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายสูง เนื่องจากวัสดุพลาสติก เช่น HDPE เป็นฉนวนไฟฟ้า ที่อาจเกิดการสะสมของ ไฟฟ้าสถิตระหว่างการเติมน้ำมัน เมื่อมีประกายไฟเพียงเล็กน้อย อาจทำให้ไอระเหยของน้ำมันเกิดการลุกติดไฟหรือระเบิดได้
อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน ส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง โดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อ เลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้น และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด
หากประชาชน พบข่าวน่าสงสัย ข้อมูลบิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแส และตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่ โทรสายด่วน 1111 ต่อ 87 (24 ชม.)