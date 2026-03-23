‘พลังงานบุรีรัมย์’แจงกรณีข่าวเติมไม่อั้นไม่เป็นความจริง ชี้ยังจำกัดปริมาณการเติม

ตามที่ปรากฏกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีปั๊มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้บริการเติมน้ำมันแก่ประชาชนแบบไม่จำกัดปริมาณ หรือสามารถเติมได้โดยไม่อั้นนั้น
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ ยังคงมีมาตรการจำกัดปริมาณการเติมน้ำมันให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการปริมาณน้ำมันได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
ทั้งนี้ นายประสพโชค วรรณขาว รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในการบริหารจัดการการให้บริการที่น้องประชาชน สถานีบริการน้ำมันบางสถานีได้มีการปรับเพิ่มวงเงินการเติมน้ำมันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงกับความจำเป็นในการใช้น้ำมันของพี่น้องประชาชน โดยกำหนดแนวทางดังนี้
* รถยนต์ 4 ล้อ จากเดิมกำหนดวงเงินไม่เกิน 500 บาท ปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน 1,000 บาท
* รถยนต์ 6 ล้อ จากเดิมกำหนดวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน 1,500 บาท
อย่างไรก็ตาม การกำหนดรายละเอียดในการให้บริการ ยังขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เป็นสำคัญ
พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงมีการดำเนินการเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีมาตรการในการกำหนดวงเงินการเติมน้ำมัน ซึ่ง มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายน้ำมันให้เพียงพอแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และป้องกันการกักตุนหรือการขาดแคลนน้ำมันในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ตื่นตระหนก และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อไป