MEA - กสทช.ร่วมลงนาม MOU จัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายลงใต้ดิน

วันนี้ (23 มี.ค.) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ผนึกกำลัง สำนักงาน กสทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ร่วมลงนาม เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 หนุนโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เร่งเปลี่ยนโฉมเมืองให้มีความปลอดภัย และทัศนียภาพที่สวยงามตามนโยบายรัฐบาล
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการสายสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งยังเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้มีความมั่นคง รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตตามมาตรฐานสากล