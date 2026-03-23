ทส.ระดมอากาศยานหนุนปฏิบัติการดับไฟป่า เชียงใหม่–อุตรดิตถ์

วันนี้ (23 มี.ค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้ข้อสั่งการของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงฯ ให้บูรณาการกำลังทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อากาศยาน ทส. หมายเลข 1117 เข้าดำเนินการบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 22 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำรวม 11,000 ลิตร สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ได้เป็นส่วนใหญ่
ขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ อากาศยาน ทส. หมายเลข 5120 สนับสนุนภารกิจในพื้นที่กลุ่มป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์ โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาคพื้นดิน เข้าควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายจุด ผลการปฏิบัติสามารถทิ้งน้ำดับไฟป่ารวม 32 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำรวม 16,000 ลิตร ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เป้าหมายและบริเวณใกล้เคียงคลี่คลายลง
ทั้งนี้ ทส. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมระดมสรรพกำลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมไฟป่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไป