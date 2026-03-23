xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.เตรียมปรับขึ้นราคา เบนซิน 1 บาท-ดีเซล 90 สตางค์พรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด โดยน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 1 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลปรับขึ้น 0.90 บาท/ลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ (24 มี.ค.) ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป