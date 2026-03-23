เตือนผู้ที่จะไปอังกฤษ-ยุโรป ระวังไข้กาฬหลังแอ่น แนะรับวัคซีนก่อนเดินทาง

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่วางแผนเดินทางไปสหราชอาณาจักร หรือประเทศแถบยุโรป เพิ่มความระมัดระวังโรค "ไข้กาฬหลังแอ่น" (Meningococcal Disease) หลังพบเชื้อสายพันธุ์ B ระบาดในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ควรรับวัคซีนป้องกันล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยประปรายได้ตลอดปี ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ไม่พบความเชื่อมโยงกับการระบาดจากต่างประเทศ แม้จำนวนผู้ป่วยจะอยู่ในระดับต่ำ แต่กรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังใกล้ชิด เนื่องจากเป็นโรครุนแรงและหากพบผู้ป่วยต้องสงสัยจะต้องรายงานทันทีตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไป
อาการ : ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะรุนแรง คอแข็ง ซึม และบางรายอาจมีจุดเลือดออกหรือผื่นเลือดออกตามผิวหนัง หากมีอาการควรรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสเสี่ยง เช่น ไปในพื้นที่ที่มีการรายงานโรค หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ และมีวัคซีนป้องกันเป็นทางเลือก โดยควรปรึกษาหน่วยบริการสาธารณสุขก่อนรับวัคซีน
ประชาชนป้องกันตนเองได้ โดยล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ จาม เนื่องจากโรคติดต่อผ่านละอองฝอย และการใช้สิ่งของร่วมกัน
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422