ศบก.ถกติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน เร่งอัดน้ำมันเข้าระบบ - คุมเข้มราคาหน้าปั๊ม

วันนี้ (23 มี.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) เป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์ด้านพลังงาน
โดยกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เปิดโอกาสให้ผู้ค้านำสต๊อกสำรองออกมาใช้ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาด ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มได้อีกประมาณ 10 ล้านลิตร นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำระบบติดตามข้อมูล (tracking) เพื่อติดตามเส้นทางการกระจายน้ำมันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ให้สามารถตรวจสอบปริมาณในแต่ละจุดได้อย่างชัดเจน และป้องกันปัญหาการกระจายไม่ทั่วถึง
ในส่วนของราคา ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำมันในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะราคาหน้าปั๊ม เพื่อป้องกันการจำหน่ายเกินราคา ทั้งนี้ ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเสนอภาพรวมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ โดยแสดงเส้นทางและปริมาณการกระจายน้ำมันในแต่ละพื้นที่ เพื่อระบุจุดปัญหาได้อย่างชัดเจนและบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบกลางเพื่อติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ความต้องการใช้น้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดตั้ง “ชุดเฉพาะกิจ” เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำมันทั้งระบบ โดยบูรณาการการทำงานของ 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว