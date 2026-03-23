PEA เตือนประชาชนระวังเอกสารและ LINE ปลอมแอบอ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง จากกรณีมีการเผยแพร่เอกสารและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยแอบอ้างชื่อ PEA เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า การเรียกเก็บเงิน และการคืนเงินประกันไฟฟ้า รวมถึงการสร้างบัญชี LINE ปลอมชื่อ “PEA Thailand” เพื่อหลอกลวงประชาชน PEA ขอยืนยันว่า เอกสารและบัญชีดังกล่าวเป็น “ของปลอม” และไม่ได้ออกโดยหน่วยงานแต่อย่างใด
ข้อสังเกตของเอกสารปลอม
• รูปแบบหนังสือและถ้อยคำไม่เป็นไปตามมาตรฐานราชการ
• มีการระบุให้ชำระเงินหรือโอนเงิน ซึ่ง PEA ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหน้างาน
• ใช้ข้อมูลบุคคลหรือรายละเอียดที่ไม่สอดคล้อง หรือผิดปกติ
• แนบเอกสารหลายฉบับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (เช่น ใบเสร็จ / หนังสือรับรอง)
• ใช้ข้อความเร่งรัดให้ดำเนินการทันที หรือสื่อสารในลักษณะไม่เป็นทางการ
ข้อเท็จจริงสำคัญจาก PEA
• PEA ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงิน หรือให้โอนเงินผ่านบัญชีส่วนบุคคล
• PEA ไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงเพื่อทำธุรกรรมใด ๆ
• การดำเนินงาน เช่น เปลี่ยนมิเตอร์ หรือเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง
• การชำระค่าบริการดำเนินการผ่านช่องทางทางการของ PEA เท่านั้น
ช่องทางทางการของ PEA
• LINE Official Account: @PEAThailand (มีสัญลักษณ์โล่สีเขียวรับรองจาก LINE)
• Website: www.pea.co.th
• แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store เท่านั้น
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
• อย่าหลงเชื่อเอกสารหรือข้อความที่ไม่ได้มาจากช่องทางทางการ
• อย่าโอนเงิน หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
• อย่าเพิ่มเพื่อน LINE ที่ไม่น่าเชื่อถือ
• หากพบพฤติการณ์น่าสงสัย ให้บล็อกและรายงานทันที
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือโทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง