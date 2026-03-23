ราคาทองคำครั้งที่ 106 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 67,700 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.16 น. ครั้งที่ 106 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,700.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,369.92 บาท