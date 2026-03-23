ทบ.ประชุมยกระดับการดูแลกำลังพลทุกมิติ เตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ 1/69 อย่างครอบคลุม

วันนี้ (23 มี.ค.) ที่หอประชุมกองทัพบก (พระราม 9) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ครั้งที่ 6/2569 (วาระพิเศษ)
ในการประชุมครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกตลอดจนรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกองทัพบก อาทิ การดูแลสวัสดิการและติดตามสิทธิประโยชน์ของกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ในกลุ่มกำลังพลที่เสียชีวิตและกำลังพลที่ทุพพลภาพ, การบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และผลการปฏิบัติงานในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน และการเตรียมจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2569
โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทุกหน่วย ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจสำคัญของกองทัพบกอย่างเข้มแข็ง พร้อมกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับให้กำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการเตรียมกำลังให้พร้อมต่อภารกิจ ทั้งการฝึกตามวงรอบ และการเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นแก่กำลังพล เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดูแลสิทธิสวัสดิการ และขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในทุกพื้นที่ รวมทั้งให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล ตามแนวทางของกระทรวงกลาโหม
จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานการประชุมแถลงนโยบายในการเตรียมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2569 แก่ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดขึ้นโดยกรมกำลังพลทหารบก เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนดำเนินการรับทหารกองประจำการเข้าประจำหน่วย โดยมีหน่วยรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชี้แจงเรื่องนโยบายและขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2569 ตั้งแต่การเตรียมการตรวจเลือก การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือก ตลอดจนการดำเนินการตรวจเลือก, กรมกำลังพลทหารบก ชี้แจงเรื่องการรับทหารกองประจำการแบบสมัครใจ และการดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการ, กรมแพทย์ทหารบก ชี้แจงเรื่องแนวทางการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกและการดูแลสุขภาพทหารกองประจำการในห้วงการฝึกทหารใหม่, กรมยุทธศึกษาทหารบก ชี้แจงเรื่องการเตรียมการฝึกทหารใหม่ตามมาตรฐานของกองทัพบก, กรมการเงินทหารบก ชี้แจงเรื่องการดำเนินการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับทหารกองประจำการ, กรมพลาธิการทหารบก ชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ รวมถึงการจัดหาและแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประจำตัวของทหารกองประจำการ และกรมจเรทหารบก ชี้แจงเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการลงโทษลงทัณฑ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและแบบธรรมเนียมทหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีมาตรฐาน
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลทุกขั้นตอนของการรับทหารใหม่ ตั้งแต่กระบวนการตรวจเลือก การรับเข้าประจำหน่วย การฝึก การดูแลสิทธิและสวัสดิการ ตลอดจนการดำเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบาย “สุจริต ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้” เป็นกรอบในการดำเนินการในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ให้ทำความเข้าใจและกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทัพบก และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้บังคับหน่วยทุกระดับถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินการเป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทหารกองประจำการเป็น “ลูกคนสุดท้อง น้องคนเล็กของกองทัพบก” ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสมศักดิ์ศรี