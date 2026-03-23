สดร.ชวนดูกระจุกดาวลูกไก่เคียงดวงจันทร์คืนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. โพสต์ระบุว่า ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวัน
23 มีนาคม 2569 กระจุกดาวลูกไก่เคียงดวงจันทร์ สังเกตได้ทางทิศตะวันตก หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จนถึง เวลาประมาณ 22:00 น.