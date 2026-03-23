AIS เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ตะวันออกกลาง มั่นใจดูแลโครงข่ายและการเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในขณะนี้ AIS เข้าใจถึงความห่วงใยของลูกค้าและประชาชน ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร การเชื่อมต่อ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมด้านพลังงานที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม โดยบริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้าน พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
วางแผนโครงข่ายและการเชื่อมต่อ รองรับทุกสถานการณ์
AIS ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายและการเชื่อมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างรอบด้าน พร้อมบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและรักษาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันสายเคเบิลที่ผ่านพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตที่ออกไปโซนยุโรป น้อยกว่า 10%
ประเมินสถานการณ์ต่อเนื่อง ลดผลกระทบให้น้อยที่สุด
บริษัทติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเตรียมมาตรการรองรับได้อย่างทันท่วงที และลดผลกระทบต่อผู้ใช้งานให้อยู่ในวงจำกัด
·ปฏิบัติการเชิงรุก
จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจพิเศษเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสานการทำงานกับทุกภาคฝ่ายทั้งในประเทศและระดับสากลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายและการเชื่อมต่อให้พร้อมรองรับการใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่ม
AIS ขอยืนยันความพร้อมในการดูแลโครงข่ายและการเชื่อมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มที่ และยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการให้บริการสูงสุด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บริการของ AIS จะยังคงพร้อมรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในทุกสถานการณ์