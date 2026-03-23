"หมอยง"ยันไทยมีวัคซีนโรคไข้กาฬหลังแอ่น แนะผู้เดินทางไปเรียนต่างประเทศฉีดวัคซีนป้องกัน

ศ.ดร.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal disease

ขณะนี้มีการตื่นตัวกันมาก เกี่ยวกับเรื่องไข้กาฬหลังแอ่น จึงอยากทำความเข้าใจ ให้ถูกต้อง
ไข้กาฬหลังแอ่น ไม่ได้เป็นโรคใหม่ เป็นโรคที่มีมานานมากๆแล้ว สมัยก่อนไม่มีวัคซีน ก็ใช้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันผู้สัมผัสโรค และปัจจุบันก็ยังใช้อยู่

ปัจจุบันมีวัคซีนในการป้องกัน แต่เนื่องจากแบคทีเรีย นี้มีหลาย serotype การผลิตวัคซีน จึงจำเป็นที่ให้ตรงสายพันธุ์ แต่เดิมสายพันธุ์ที่ระบาดมากในประเทศไทยเป็น Meningococcal type B แต่การระบาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกา ส่วนมากเป็นสายพันธุ์ C และอื่นๆอีก เช่น A, Y และ W จึงมีการพัฒนาวัคซีน 4 สายพันธุ์ คือ ACYW และให้เพียงเข็มเดียว ยกเว้นในผู้ที่มีภูมิต้านทานตำ่จะให้ 2 ครั้ง

ส่วน สายพันธุ์ serotype B กระตุ้นสร้างภูมิต้านทานไม่ดี การทำวัคซีนในระยะแรกจึงจะมีปัญหา ต่อมาจึงมีการทำวัคซีนเฉพาะเจาะจง ต่อสายพันธุ์ B ชนิดเดียว แต่วัคซีนนี้ต้องให้ 2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน และถ้าเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ จะต้องให้ 3 ครั้ง

ปัจจุบันจึงมีวัคซีนสำหรับโรคไข้กาฬหลังแอ่น ถึง 2 ชนิด คือ 4 serotype (ACYW) และ 1 serotype (B)

การเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะไปเรียน work and travel ในช่วงปิดเทอม หลายประเทศแนะนำให้ฉีดวัคซีน ไข้กาฬหลังแอ่น ชนิด 4 serotype เข็มเดียว

สำหรับประเทศไทย ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีด เพราะโรคนี้มีอุบัติการณ์ ไม่ได้สูงมาก และส่วนใหญ่เป็น Serotype B นอกที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปเรียน ไปแสวงบุญ

ที่น่าสังเกตการระบาดในประเทศอังกฤษในปีนี้ ที่เป็นข่าวใหญ่โต เกิดจากสายพันธุ์ชนิด ฺฺB

ถ้าต้องให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกสายพันธุ์ ก็สามารถฉีด 2 เข็มพร้อมกันได้ แต่สายพันธื B จะต้องให้ 2 ครั้งห่างไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน การเตรียมตัวเดินทางถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเตรียมล่วงหน้าเป็นเดือนเพื่อให้เกิดการครอบคลุมแบบสมบูรณ์มากขึ้น

ช่วงเป็นช่วงที่ผมได้รับโทรศัพท์มากเกี่ยวกับเรื่องนี้

ผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศและต้องการคำปรึกษาเรื่องวัคซีนหรือการป้องกันโรคก่อนเดินทาง สามารถมารับคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ในช่วงเช้าวันเสาร์