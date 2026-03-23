ราคาทองคำครั้งที่ 56 ลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 65,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.07 น. ครั้งที่ 56 ปรับลง 300 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,596.20 บาท