ปชป.เปิดแพลตฟอร์ม“จับตา”ให้ ปชช.เป็นผู้ร่วมตรวจสอบราคาสินค้า หวังภาครัฐนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมแถลงแนวทางความช่วยเหลือประชาชนในสภาวะค่าครองชีพพุ่งสูง โดยชูโมเดลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.การดี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานและต้นทุนการผลิต ซึ่งนำไปสู่การปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน พรรคประชาธิปัตย์จึงขอเสนอทางออกด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับตา” เครื่องมือดิจิทัลที่จะเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากการเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ให้มาเป็น "ผู้ร่วมตรวจสอบ" และสะท้อนปัญหาแบบ Real-time ผ่านกลไก Civic Engagement
“เราเชื่อมั่นในพลังของข้อมูลและเสียงของประชาชน แพลตฟอร์ม ‘จับตา’ นอกจากจะเป็นแผนที่รายงานราคาสินค้าแล้ว ยังสามารถเป็น Early Warning Sign หรือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ที่จะทำให้เราเห็นความผิดปกติของการขึ้นราคาและการกักตุนสินค้าได้ทันท่วงทีในทุกจุดทั่วประเทศ” ดร.การดี กล่าว
สำหรับความคืบหน้าของแพลตฟอร์มในขณะนี้ ดร.การดี ระบุว่า ตัวระบบเวอร์ชันเบื้องต้นพร้อม Dashboard แสดงผลในรูปแบบแผนที่อัจฉริยะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเตรียมที่จะบูรณาการเข้ากับ Line OA ของพรรคเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด สามารถทดลองใช้ก่อนได้ที่ https://liff.line.me/2009555163-09I8zuzR และในวันพรุ่งนี้ (24 มี.ค.) จะได้มีการประชุมร่วมกับทีมพัฒนาฯ ของพรรค (Tech Lab) เพื่อทดสอบระบบ (Walk-through) อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนเปิดใช้งานจริง
ดร.การดี ระบุว่า หัวใจสำคัญของข้อมูลจากแพลตฟอร์มนี้ จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายการช่วยเหลือแบบ “พุ่งเป้า” (Targeted Support) โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ SME และพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์มีเจตนารมณ์อันดีในการเปิดระบบเชื่อมต่อ API เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมดูแลราคาสินค้า เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนอีกด้วย