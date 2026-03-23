xs
xsm
sm
md
lg

รถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ ดีเซลรั่วไหลลงพื้นถนนมิตรภาพ เจ็บ 3 ราย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตำรวจทางหลวงหน่วยบริการบ้านส้มรับแจ้งเหตุรถบรรทุกน้ำมันดีเซลพลิกคว่ำ ก่อนถึงสัญญาณไฟแดงบ้านวัด พื้นที่ตำบลเทพาลัย อำเภอคง นครราชสีมา – ช่วง 7 โมงเช้าที่ผ่านมา จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือทันที

ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพลิกคว่ำ น้ำมันดีเซลรั่วไหลลงพื้นถนน ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวชะลอตัว โดยมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาล

ขณะเดียวกันได้เร่งควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหล พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณ ทล.2 กม.207–208 ขาออกกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน