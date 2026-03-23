กรมการค้าภายใน ร่วมมือเอกชนเร่งระบายมะพร้าวน้ำหอมช่วยเกษตรกรทั่วประเทศ

กรมการค้าภายใน (DIT) เดินหน้าแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอม โดยร่วมกับบริษัท CP Axtra จำกัด (มหาชน) เพิ่มเป้ารับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเดิม 3 ล้านลูกต่อปี เป็น 6 ล้านลูกในปี 2569 เพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกิน พร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านห้างแม็คโครและโลตัสกว่า 2,600 สาขาทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม
พร้อมเดินหน้ามาตรการระยะกลาง-ยาว โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดการแสดงฉลากให้ชัดเจน แยกน้ำมะพร้าวแต่งกลิ่นกับน้ำมะพร้าวแท้ 100% เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ รวมถึงต่อยอดแนวคิด Zero Waste นำเปลือกและกะลามะพร้าวมาแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุคงเหลือ ยกระดับมูลค่าทั้งระบบห่วงโซ่ต่อไป