GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 515 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า
รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (22 มี.ค.) จุดความร้อนของไทยพบ 515 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 164 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 154 จุด พื้นที่เกษตร 77 จุด พื้นที่ เขต สปก. 61 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 53 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 2952 จุด ลาว 867 จุด เวียดนาม 247 จุด กัมพูชา 492 จุด มาเลเซีย 149 จุด