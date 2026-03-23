กกล.ผาเมือง สกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติด ยึดยาบ้า 248,000 เม็ด

กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารพานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นชั่วคราว เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 บริเวณ บ้านกิ่วสะไต ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อมาเมื่อเวลา 0730 ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย จำนวน 1 ราย (ชาย) ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ 110 สีแดง-ดำ หมายเลขทะเบียน 1 กค 5646 เชียงราย มาตามเส้นทางดังกล่าว หน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวพบเห็นเจ้าหน้าที่ได้ทิ้งรถจักรยานยนต์และอาศัยความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบกระเป๋าเดินทางสีดำด้านหลังเบาะนั่ง ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 26 ก้อน รวม 160,000 เม็ด และกระเป๋าเดินทางสีน้ำเงินวางซ้อนทับกัน ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 14 ก้อน รวม 88,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งสิ้นประมาณ 248,000 เม็ด หน่วยได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานนีตำรวจภูธรแม่จัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป