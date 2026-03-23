"ดั๊บเบิ้ล เอ"ยืนยันคงราคากระดาษแม้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า แม้ต้นทุนจะปรับสูงขึ้นตามภาวะสงครามและราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงพร้อมดูแลผลกระทบต่อผู้ใช้กระดาษของบริษัทฯ โดยการบริหารจัดการให้มีสินค้าเพียงพอ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้กระดาษทั้งด้านราคาและปริมาณ
ดั๊บเบิ้ล เอ ประกาศยืนยันคงราคากระดาษในช่วงที่ต้นทุนการผลิตทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการภายใต้ระบบการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ขอขอบคุณความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้ารวมถึงพันธมิตรทุกภาคส่วน และยืนยันว่าจะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ พร้อมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และยืนราคาเดิมในช่วงนี้