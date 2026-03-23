ราคาทองคำครั้งที่ 9 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 69,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.40 น. ครั้งที่ 9 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 68,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 68,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 69,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,037.52 บาท