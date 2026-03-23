"เทพไท"แนะจับตา ครม.อนุทิน2 มีคลื่นใต้น้ำหรือไม่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า ครม.อนุทิน2 ฝุ่นตลบ
หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนี้กำลังมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆ ทั้งในส่วนของพรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย จะเห็นความเคลื่อนไหว หรือแรงกระเพื่อม แย่งชิงกันเป็นรัฐมนตรีในพรรคการเมือง2พรรค คือพรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย
แต่ที่มีการแย่งชิงตำแหน่งกัน หรือวิ่งเต้นกันอย่างฝุ่นตลบ น่าจะเป็นในส่วนของพรรคเพื่อไทย เพราะมีแคนดิเดตที่จะเป็นรัฐมนตรีหลายคน แต่เมื่อพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งส.ส.จำนวนน้อย ทำให้โควตารัฐมนตรีลดน้อยลงตามจำนวน ส.ส. จึงมีการแย่งชิงกันเพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี วิ่งเต้นกัน ถือว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมือง
ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ได้ดูดบ้านใหญ่ บ้านเล็ก และควบรวมหรือดูดยกพรรคเข้ามาเป็น ส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายกลุ่ม หลายก๊วน แต่ภายใต้การบริหารจัดการของครูใหญ่ ทุกอย่างก็เรียบร้อยโรงเรียนครูใหญ่ แต่จะมีคลื่นใต้น้ำหรือไม่ ต้องจับตาดูกันต่อไปว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และโควตารัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็มีจำกัด จึงเห็นได้ว่าเทคโนแครต หรือบุคคลภายนอกมืออาชีพ ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล เคยเชิญเข้าร่วมรัฐบาล ในยุคสมัยรัฐบาลอนุทิน1 จำนวน5คน ซึ่งมากินโควตาของพรรคภูมิใจไทย
ในที่สุดจะเห็นท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเมินเฉย จนเทคโนแครต หรือบุคคลภายนอก ที่เคยมาช่วยรัฐบาลในสมัยรัฐบาลอนุทิน1 คือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่เป็น 1 ใน 5 และปัจจุบันรักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังทำหน้าที่แก้ปัญหาวิกฤตน้ำมันอยู่ในขณะนี้ แต่เป็นที่รู้กันว่า รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคนใหม่ คือนายเอกนัฎ พร้อมพันธ์ ซึ่งนายอรรถพลคงรู้ตัวว่า ไม่ได้ไปต่อกับรัฐบาลชุดนี้ กับอีกหนึ่งคน คือนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกระแสข่าวว่าได้แสดงความจำนงไปยังนายอนุทินเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า จะไม่รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลชุดต่อไป แม้ว่านายอนุทินขอร้องให้รับตำแหน่งอื่นที่สำคัญ นายบวรศักดิ์อ้างว่าอายุมากแล้ว
แต่เป็นที่น่าสังเกต ระหว่างการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ฟอร์มรัฐมนตรีอยู่ ไม่มีใครพูดถึงนายบวรศักดิ์มาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเลย เหมือนกับกรณีของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ซึ่งผิดกับตอนสมัยการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลในอนุทิน1 ที่นายอนุทินเป็นผู้โทรศัพท์ไปเชื้อเชิญเอง แต่วันนี้แค่คำขอบคุณ ยังฝากขอบคุณนายบวรศักดิ์ผ่านคนอื่นไป ซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่ทั้ง2คน สามารถรับรู้ได้ว่า มาด้วยกัน5คน คือนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาส นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ และนายบวรศักดิ์ สุวรรณโณ แต่เพื่อประหยัดโควตารัฐมนตรี เซฟโควตาให้กับกลุ่มการเมืองในพรรคภูมิใจไทย จึงจัดเก้าอี้รัฐมนตรีไว้ให้แค่3คน ตามที่ได้โฆษณาหาเสียงไว้ ตัดทิ้งไป2คน
จึงเป็นที่มาของพรรคภูมิใจไทย ภายใต้ครูใหญ่ ต้องเซฟเก้าอี้ของบุคคลภายนอกไว้ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อจะนำเก้าอี้เหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับบ้านใหญ่บ้านน้อย และกลุ่มก๊วนต่างๆในพรรคภูมิใจไทย เพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลอนุทิน2 ต่อไป