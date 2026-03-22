สวนดุสิตโพลชี้ ปชช.หวังรัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาน้ำมันแพง-วิกฤติพลังงาน

สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความคาดหวังต่อรัฐบาลและฝ่ายค้าน” กลุ่มตัวอย่าง 1,456 คน ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2569 พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยากเห็นบทบาทของฝ่ายรัฐบาลในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติได้ดีร้อยละ 72.94 และค่อนข้างคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลใหม่ ร้อยละ 39.15 ด้านฝ่ายค้านอยากให้ตรวจสอบรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ร้อยละ 75.62 โดยค่อนข้างคาดหวังต่อการทำงานของฝ่ายค้าน ร้อยละ 50.83
ทั้งนี้สิ่งที่อยากบอกนายกฯ อนุทิน คือ อยากให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำมันแพงและวิกฤติพลังงาน ร้อยละ 44.71