"ธงธรรม"ชี้กรณีเพื่อไทยตัดสินใจร่วมรัฐบาลเป็นไปตามหลักการและกลไก

นายธงธรรม เวชยชัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "สำคัญกว่ากลไก คือ ผลลัพท์ต่อประชาชน"
เริ่มเห็นหลายๆ คน พยายามผลักความผิดให้พรรคเพื่อไทยในการโหวตคุณอนุทินฯ เป็นนายกรัฐมนตรี บ้างว่าข้าโหวต 4 เดือน เอ็งโหวต 4 ปี และรวบรวมเก็บ Digital Footprint ของ ส.ส. พรรคเพื่อไทย สำหรับการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาฯ
ผมเห็นว่า หากมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างแท้จริง จะตระหนักได้ว่าการที่ผม รวมถึงเพื่อนสมาชิกของพรรคเพื่อไทย ลงมติสนับสนุนคุณอนุทิน อย่างเป็นเอกฉันท์นั้นเป็นกลไกปกติของระบบ ไม่ใช่สิ่งผิดวิสัยแต่อย่างใด
- พรรคภูมิใจไทย เป็นพรรคที่ได้เสียงของประชาชนมาเป็นอันดับ 1 และได้รับความไว้วางใจ และความชอบธรรมในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
- พรรคเพื่อไทย ได้รับเทียบเชิญเพื่อร่วมรัฐบาล และ
- พรรคภูมิใจไทย สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาฯ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้
ทุกอย่างเป็นไปตามหลักการ และกลไกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยน แต่สิ่งที่สำคัญกว่ากลไก คือ “ผลลัพธ์ต่อประชาชน”
การตัดสินใจในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสในการนำนโยบายที่เราใช้หาเสียงกับประชาชน ไปร่วมบรรจุในนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่เราเคยให้สัญญาไว้ จะไม่หายไป แต่จะถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในรัฐบาล
รอติดตามถึงสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะผลักดันเพื่อพี่น้องประชาชนกันต่อไปครับ
