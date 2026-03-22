สคส.เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างคืนภาษี แนะใช้กฎ"3 อย่า"

เพจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. ระบุว่า ขณะนี้พบมิจฉาชีพได้พัฒนากลโกงในหลายรูปแบบโดยส่งอีเมล SMS แอบอ้างเป็นกรมสรรพากร "แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องและบทลงโทษ" เพื่อข่มขู่ใหตกใจ หรือแจ้งคืนภาษี เพื่อความปลอดภัย ใช้กฎ"3 อย่า"
- อย่ากดลิงก์ ที่แนบมากับอีเมล หรือข้อความ
- อย่ากรอกข้อมูล ทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเงิน หรือรหัส OTP
- อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพมักใช้คำเร่งด่วนเพื่อให้เราตกใจ
กรมสรรพากร "ไม่มีนโยบาย" ส่งลิงก์ผ่านอีเมล/SMS เพื่อให้กดรับเงินคืนภาษี และการคืนเงินจะทำผ่านระบบ PromptPay ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น!
หากมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่
www.rd.go.th (เว็บไซต์กรมสรรพากร)RD Intelligence Center 1161