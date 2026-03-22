จนท.ดับไฟป่าบ้านโฮ่ง 2 จุดสำเร็จ พบพื้นที่เสียหาย 85 ไร่

นายอรรถพล สัตญาวุต หัวหน้าสถานีไฟป่าบ้านโฮ่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รายงานผลการเข้าตรวจสอบจุดความร้อน ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2569 จากเจ้าหน้าที่จุดเฝ้าระวังบ้านโฮ่ง 13 ได้รับแจ้งพบกลุ่มควันไฟเวลา 12.30 น. และจากเจ้าหน้าที่จุดเฝ้าระวังบ้านโฮ่ง 12 ได้รับแจ้งพบกลุ่มควันไฟเวลา 14.50 น. พบว่าอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง จำนวน 2 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 พิกัดที่ 47Q 482455 UTM 2003518 ในท้องที่ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ผลการตรวจสอบพบว่า จุดความร้อนเกิดบริเวณห้วยผาลาด ในท้องที่บ้านปาง หมู่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงได้นำกำลัง จนท.สถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง และ จนท.จุดเฝ้าระวังบ้านโฮ่ง 13 เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อดับไฟป่า พบมีพื้นที่เสียหายแล้ว 25 ไร่ จึงเริ่มดับไฟป่าเวลา 13.00 น. ดับไฟเสร็จเวลา 16.30 น. พื้นที่ป่าเบญจพรรณเสียหาย 50 ไร่ ส่วนสาเหตุเกิดจากการหาของป่า
จุดที่ 2 พิกัดที่ 47Q 489393 UTM 1996062 ในท้องที่ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ผลการตรวจสอบพบว่า จุดความร้อนเกิดบริเวณห้วยทุ่งน้อย ในท้องที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงได้นำกำลัง จนท.สถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อดับไฟป่า พบมีพื้นที่เสียหายแล้ว 15 ไร่ จึงเริ่มดับไฟป่าเวลา 15.30 น. ดับไฟเสร็จเวลา 17.30 น. พบพื้นที่ป่า เบญจพรรณเสียหาย 35 ไร่ ส่วนสาเหตุเกิดจากการหาของป่า
ทั้งนี้ รวมพื้นที่เสียหายจากเหตุไฟไหม้ทั้ง 2 จุด รวมจำนวน 85 ไร่