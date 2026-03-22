"สาธิต"เชื่อถ้า ปชป.เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลตอนนี้ เหตุการณ์คนรอเติมน้ำมันแถวยาวจะไม่เกิดขึ้น

นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุก ระบุว่า “ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลตอนนี้ ภาพและเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้น ”
-น้ำมันดีเซลถูกลง ประมาณ 9 บาทจะช่วยตรึงราคาหน้าปั๊มให้ยังไม่เกิน 30 ก็ได้ และกองทุนนำ้มันไม่ติดลบมาก
-เมื่อไม่มีส่วนต่างของการอุดหนุนจากรัฐ ไปที่หน้าปั๊ม กับ จ๊อบเปอร์ทั่วไปน้ำมันดีเซลภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องไปแย่งเติมน้ำมันจากประชาชนทั่วไป
-ใช้วิกฤติเป็นโอกาส ทลายทุนผูกขาดพลังงาน ด้วยการสนับสนุน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาดต่างๆ โดยรัฐจูงใจซับซิไดท์ค่าใช้จ่ายบางอย่าง แก่ผู้ผลิตรายย่อย รายกลาง หรือภาคประชาชน
ที่ทำได้เพราะ ไม่ต้องเกรงใจ ทุนต่างๆที่มีประโยชน์ จากห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานต่างๆ เช่นโรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา เน้นเรื่องการเมืองสุจริต นโยบายชัดเจนไม่ให้ สส.ซื้อเสียง เงินที่พรรคใช้ในการหาเสียง ก็เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด จึงทำเรื่องนี้ได้อย่างจริงจัง โดยไม่คิดเรื่องการถอนทุนที่ใช้ไปในการหาเสียง
คิดทำเพื่อประชาชนอย่างเดียวเต็มที่ เพราะคะแนนเสียงที่ได้ ไม่มีราคาต้นทุน
จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน ในสถานการณ์สงคราม ให้เข้าใจยอมรับ ช่วยกันประหยัด แต่รัฐจะเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่ให้มีผลต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
#ทำเป็นทำจริง
#เคยทำมาแล้ว
#ไม่ต้องเกรงใจทุน