"วรงค์"เรียกร้อง รบ.ส่งทีมไปตรวจคลังจ่ายน้ำมันลำลูกกานทำไมจ่ายน้ำมันน้อยลง?

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #น้ำมันยังขาดแคลน
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม ผมมีเวลาไปสำรวจปั๊มน้ำมัน พูดคุยกับพนักงานปั๊ม ผมเข้าพูดคุยทั้งหมด 6 ปั๊ม เส้นทาง วิภาวดีขาออกไปทางปทุมธานี เป็น ปตท.2 ปั๊ม พีที 2 ปั๊ม บางจาก 1 ปั๊ม และเชล 1ปั๊ม พบว่า
ในภาพรวมน้ำมันดีเซลยังขาดแคลน พบว่า 5 ใน 6 ปั๊มไม่มีดีเซล และบางปั๊มไม่มีโซฮอล์95 ถามจากพนักงานปั๊มพบว่า ได้น้ำมันมาน้อย บางปั๊มได้น้ำมันดีเซล ปกติวันละ 1 ลำรถ(12,000 ลิตร) หรือ บางปั๊มได้ 2 ลำรถ (24,000 ลิตร) แต่ขณะนี้ได้น้ำมันดีเซลมา 6,000 ลิตร แต่ที่ไม่น่าเชื่อ น้ำมันโซฮอล์ 95 ก็ขาดแคลนหลายปั๊ม
สรุปแล้วปัญหาเกิดจาก การจ่ายน้ำมันจากคลังจ่าย ที่คลังจ่ายลำลูกกา(พนักงานบางปั๊มให้ข้อมูล) ที่ไม่จ่ายน้ำมันตามปกติที่เคยจ่าย รัฐบาลควรที่จะส่งทีม ลงไปตรวจที่คลังจ่ายน้ำมันนี้ด้วยนะครับ ทำไมจึงจ่ายน้ำมันน้อยลง?? รวมทั้งคลังจ่ายน้ำมันในหลายๆพื้นที่ด้วย