ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ผู้ค้านำน้ำมันสำรอง ออกมาให้บริการ ปชช. มีผลทันที

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๖๙ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒/๒๕๖๙ เรื่อง กำหนดมาตรการ เพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถนำน้ำมันสำรองออกมาให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ และข้อ ๕ ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒/๒๕๖๙ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
อนุทิน ชาญวีรกูล
นายกรัฐมนตรี