เทศบาลบางกรวย แจงกรณีช่วงเวลาจัดเก็บขยะที่การสื่อสารทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน

ตามที่เทศบาลเมืองบางกรวย ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 และทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
สืบเนื่องจาก สถานีบริการน้ำมัน ไม่สามารถจ่ายน้ำมันให้ได้ตามกำหนดรอบการเติมน้ำมันของรถจัดเก็บขยะ (ตามรอบการเติมน้ำมันที่ทำสัญญาฯ) ทำให้การจัดเก็บขยะอาจเกิดความล่าช้า และไม่ตรงตามกำหนดเวลาจัดเก็บในหลายชุมชน
เทศบาลฯ จึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยมัดปากถุงให้มิดชิด! ...ก่อนนำมาวางหน้าบ้าน หรือจุดทิ้งขยะ ระหว่างรอการจัดเก็บของเทศบาลฯ เพื่อสุขอนามัยของชุมชน
ทั้งนี้ เทศบาลกำลังพิจารณาจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยพิจารณาจากช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบของราชการ เพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน และยังคงให้ บริการจัดเก็บขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เทศบาลเมืองบางกรวย ขออภัยที่ทำให้เกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อน แต่ยังคงยืนยันที่จะ เตรียมแผนสถานการณ์รองรับ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไป